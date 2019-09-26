Перепис населення в Україні обійдеться у 5 мільярдів

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень. Про це поінформував міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет під час конференції в клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз говорять про те, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у проєкті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису, він складає 5 мільярдів гривень, і я розумію, що ефективніше та простіше буде зробити так званий електронний перепис населення», – сказав Дубілет.

Він припустив, що перепис населення можна замінити створенням єдиного реєстру українців шляхом об’єднання 6-7 різних реєстрів, в яких «розпорошені» базові дані про громадян.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 30 липня 2019 року підписав указ «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг». Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні. Серед ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому особливості перепису, який проведуть наступного року, читайте за посиланням.

Також ми інформували про те, що уряд збирається протестувати технологію перепису населення через гаджети – смартфони або планшети – в грудні поточного року.