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В Україні проведуть електронний перепис населення вже цього року, – Дубілет

Ольга Денисяка

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Уряд вирішив провести електронний перепис населення, тим самим зекономити два мільярди гривень. Про це Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Провести перепис населення планували в кінці 2020 року, і в бюджеті на нього було передбачено 3,4 млрд грн. Майже 100 тисяч інтерв’юерів з планшетами мали обійти оселі українців.

Дмитро Дубілет заявив, що це надто дорого для України і в Кабміні вирішили зекономити та провести перепис у електронному вигляді.

«Я умовно розбив усі запити потенційних замовників на два типи.

Тип 1. Десь 90% запитів — це інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік.

Тип 2. Спеціалізована інформація про склад сім’ї, житло, етно-національність тощо», – написав Дмитро Дубілет.

За його словам, більшість запитів першого типу були терміновими. Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні) й більшість міністерств заявили, що не можуть чекати кінця наступного року.

Тому наразі вирішили провести так званий електронний перепис, за таким алгоритмом:

  1. Зібрати анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташування;
  2. Зібрати дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних.
  3. Провести «калібруючі» соціологічні опитування, аби з’ясувати скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах.
  4. Отримані дані вставлять у математичну модель.

«У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування», – додав міністр.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.

Також ми інформували про те, що уряд збирався протестувати технологію перепису населення через гаджети – смартфони або планшети – в грудні поточного року.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.

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