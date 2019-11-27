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Папа Римський «благословив» переговори України з Росією

Наталя Дуляба

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Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, навів як взірець переговори між Росією й Україною. Про це пише УП із посиланням на Vatican News.

 

Понтифік відповідав на питання журналістів на борту літака в Рим із Японії, яку він відвідав з апостольським візитом. Він зауважив, що потрібно робити все можливе, аби зупинити у світі війни та виробництво зброї.

«Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори через посередників, завжди треба робити, і це дає результат», – сказав Папа Римський.

Як приклад він навів перемовини між Україною та Росією.

«У випадку України та Росії йшлося не про зброю, а про обмін полоненими, і (переговори – ред.) виявилися результативними. На Донбасі планується особливий державний режим (a different governmental regime). Почалися й ведуться переговори. Це позитивний крок», – підкреслив Папа Римський.

Нагадаємо, 15 вересня Папа Римський Франциск під час спілкування з прочанами привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35».

24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися в Україну. Також серед звільнених – мешканець Львівщини, моторист-електрик МБАК «Вишгород» Андрій Оприско.

15 вересня під час спілкування з прочанами Папа Римський Франциск привітав обмін полоненими між Україною і РФ.

Додамо, що зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. Президент Володимир Зеленський має намір домовитися про звільнення полонених, перемир’я та припинення вогню на Донбасі, а також повернення Україні контролю над державним кордоном із Росією.

Фото: Vatican News

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