Львів зустрів моряка Андрія Оприска, звільненого з полону РФ

Сьогодні, 19 вересня, у Львові на залізничному вокзалі зустріли моряка Андрія Оприска, який повернувся на Батьківщину в рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зустріти моряка прийшли представники громадськості та влади міста і області.

«Я думаю, що на моєму місці кожен мужчина поступив би так само. Я нарешті вдома. Підтримку там відчували. Але листи приходили із запізненням, і то не від рідних, а від інших людей. Лютневі листи прийшли десь в серпні. Але ми не зламались. Вони хотіли того, але ми їм на зло спортом займались. Ми знали, чого вони від нас чекали, і робили все навпаки», – сказав матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35».

24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися в Україну. Також серед звільнених – моторист-електрик МБАК «Вишгород» Андрій Оприско.

Фото: Facebook/Ольга Мельник, ЛМР