Стала відома дата зустрічі «нормандської четвірки»

Зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.

За інформацією джерел Європейської правди, ініціатива щодо дати була французька, проте остаточне затвердження очікувалось з боку РФ.

Раніше у п’ятницю агентство Bloomberg з посиланням на адміністрацію президента Франції повідомило, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться 9 грудня в Парижі.

Також про це повідомили французькі ЗМІ. Зокрема, видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац зазначило, що метою зустрічі є “відкрити нову послідовність імплементації Мінських домовленостей”.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко днями заявив, що Україна, Німеччина та Франція схвалили попередню дату зустрічі в “нормандському форматі”, оскільки українська сторона виконала всі умови для її проведення.

Остання зустріч на найвищому рівні у “нормандському форматі” відбулася у жовтні 2016 року.