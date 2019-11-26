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Наприкінці грудня Нацбанк введе в обіг монети номіналом 5 гривень

Наталя Дуляба

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Вже 20 грудня в Україні введуть в обіг нову 5-гривневу монету. Поступово вони замінять відповідні паперові банкноти. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Як розповів директор департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко, монети номіналом 5 гривень в Україні введуть в обіг 20 грудня. Заплановано, що вони поступово замінять банкноти відповідного номіналу.

Також із 20 грудня в обігу з’являться й оновлені банкноти номіналом 50 гривень. А наступного року, з 25 лютого, Нацбанк випустить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

Далі, в другому кварталі 2020 року, в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень, але точну дату Нацбанк повідомить додатково.

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Як повідомляв Львівський портал, про нові монети номіналом 5 та 10 гривень стало відомо ще влітку. На початку жовтня Нацбанк почав виводити з обігу монети 1, 2 та 5 копійок.

А наприкінці жовтня в Україні випустили банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.

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