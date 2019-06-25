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В Україні з’являться монети номіналом в 5 та 10 гривень

Вероніка Рой

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У 2019 році Національний банк планує ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році – монету номіналом у 10 гривень. Про це на брифінгу щодо оптимізації банкнотно-монетного ряду національної валюти сказав голова НБУ Яків Смолій, передає Укрінформ.

 

«Щодо монет номіналом у 5 та 10 гривень, то ми презентували монетний ряд минулого року, коли вводили в обіг монети одна та дві гривні. В той же час були презентовані дизайн та розміри монет 5 та 10 гривень. Ми в 2019 році вводимо 5 гривень, а в 2020 – 10 гривень», – сказав Смолій.

Він зазначив, що друк банкнот номіналом у 1 та 2 гривні призупинено, і по мірі того, як вони будуть зношуватись вони будуть вилучатись з обігу і йти на утилизацію.

«Стосовно впливу на інфляцію, оптимізація банкнотно-монетного ряду ніяким чином не впливає на інфляцію, тому що це оптимізація банкнот та монет, а не збільшення в обігу тих чи інших банкнот», – наголосив Смолій.

Нагадаємо, Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень. Також Нацбанк з жовтня буде виводити з обігу монети 1, 2 та 5 копійок.

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