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У жовтні Нацбанк введе в обіг банкноту номіналом в 1000 гривень

Вероніка Рой

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Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.  Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

 

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського.

«Його обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році», – повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

На зворотній стороні надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1 000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75х160 мм. Основний колір – блакитний.

«Нова банкнота поєднала у собі провідні технології дизайну і захисту. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні – оновлені 20, 100 та 500 гривень», – зазначив Яків Смолій.

Фото: Нацбанк

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