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НБУ буде виводити з обігу монети 1, 2 та 5 копійок

Вероніка Рой

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З 1 жовтня цього року монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Про це інформує Нацбанк України.

 

З 1 жовтня їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу. Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок.

«На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше», – зазначають у Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.

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