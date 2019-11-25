Ганущин розповів, коли повністю відкриють перинатальний та здадуть пологовий на Некрасова

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин розповів про те, коли врешті після ремонту відкриють пологове відділення обласної клінічної лікарні на вул. Некрасова у Львові, а також введуть в експлуатацію гінекологічний корпус обласного перинатального центру на вул. Джорджа Вашингтона. Про це він повідомив сьогодні, 25 листопада, під час звіту про свою роботу за рік, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, повністю ввести в експлуатацію перинатальний центр, першу чергу якого відкрили в 2018 році, планують протягом наступного року, зокрема, гінекологічний корпус центру хочуть завершити у лютому. А ось пологове відділення клінічної лікарні сподіваються відкрити у березні.

«Я розраховую на те, що це скликання депутатів мало би завершити з Батальною (мова йде про перинатальний центр на вул. Джорджа Вашингтона, – ред.), але для цього нам необхідне розуміння, що гроші не падають з неба, бюджет розвитку формується за рахунок надходжень від приватизації… Щоб твердо сказати, то у лютому ця каденція завершить з Б-3 (мова йде про третій корпус перинатального центру – 2 гінекологічні відділення, консультативно – поліклінічне відділення, відділення патологій вагітності у ще одному корпусі перинатального центру, – ред.)», – зазначив він.

Що стосується пологового відділення на вулиці Некрасова, то, як пояснив голова облради, тут ситуацію більше гальмує не фінансова складова, а підрядник. Раніше Львівський портал писав, що через невчасне завершення ремонту пологового корпусу генпідряднику «світять» штрафні санкції.

«Сьогодні матиму нараду у обласному відділенні клінічної лікарні на Некрасова, там зараз більше питань до роботи підрядної організації ніж до фінансування. Зважаючи на необхідність перемивки після таких масштабних ремонтів, а це завжди займає два місяці, то це питання мало б вийти у березні на завершення. Тобто Батальна – впродовж року, а пологовий буде введено в експлуатацію у березні», – резюмував голова Олександр Ганущин.

Як повідомляв Львівський портал, всі роботи у пологовому відділенні виконує фірма «БМ Комфорт». Спочатку фірма мала відремонтувати цей корпус лікарні до кінця 2018 року, втім згодом термін виконання робіт відтермінували ще на рік – до кінця грудня 2019-го.

Станом на січень 2019 року компанія «БМ Комфорт» фігурувала у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Її підозрювали у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Детальніше про тендери, які оголошувала лікарня, та тяганину з ремонтом пологового на Некрасова читайте за посиланням.

Що стосується Львівського обласного перинатального центру на вул. Джорджа Вашингтона, першу чергу якого урочисто відкрили в квітні 2018 року за участі тогочасного президента України Петра Порошенка, то ексзаступник голови облради Володимир Гірняк раніше анонсував його повне введення в експлуатацію на початку весни 2019 року. Однак, як бачимо, цього не відбулося. У вересні цього року керівниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак поінформувала, що на завершення гінекологічного корпусу перинатального центру потрібно ще 60 млн грн.