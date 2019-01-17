Реконструкція пологового на Некрасова. Депутати облради збираються просити грошей для фірми, що фігурує у криміналі?

Колектив акушерсько-гінекологічного корпусу Львівської обласної клінічної лікарні звернувся до депутатів облради з проханням виділити кошти на завершення реконструкції гінекологічного відділення, що на вул. Некрасова, 4. Всі роботи тут призупинились із літа 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної ради.

У листі, надісланому членам постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, медики зауважують, що акушерсько-гінекологічний корпус закрили на реконструкцію ще у вересні 2017 року. Із березня 2018-го роботи тут сповільнилися, а з літа – взагалі призупинились.

Відтак працівники лікарні стурбовані тим, що вони не мають можливості повноцінно працювати, тому для завершення реконструкції пологового відділення просять Львівську обласну раду об’єднати зусилля із центральними органами влади та виділити додаткові кошти на необхідні роботи.

«Постійна депутатська комісія підтримала звернення колективу лікарні та скерує його на розгляд бюджетної комісії для ухвалення остаточного рішення щодо виділення фінансового ресурсу», – зазначили у Львівській облраді.

Крім того, депутати збираються звернутись до міської ради Львова з проханням співфінансувати реконструкцію пологового відділення обласної клінічної лікарні, адже «значна частина пацієнтів обслуговується у закладі саме зі Львова».

Нагадаємо, тендер на проведення реконструкції у пологовому відділенні Львівська обласна клінічна лікарня оголосила влітку 2017 року. Тоді переможцем торгів стала Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник», яка запропонувала виконати роботи за 9,3 мільйона гривень. Фірма до 31 грудня 2017 мала провести капітальний ремонт інженерних мереж та приміщень пологового корпусу лікарні. У вересні 2017-го із компанією підписали договір, втім до травня 2018 року до нього регулярно вносились зміни «задля покращення якості робіт».

Водночас у березні 2018 року обласна клінічна лікарня оголосила новий тендер на реконструкцію пологового відділення, що на вул. Некрасова, 4. У торгах перемогла компанія «БМ Комфорт» із пропозицією у 56,9 мільйона гривень. За ці кошти вона мала капітально відремонтувати інженерні мережі та приміщення 1-го, 3-го, та 4-го поверхів пологового корпусу. Всі ці роботи фірма «БМ Комфорт» мала виконати до 31 грудня 2018 року.

Однак інший учасник тендеру, приватне підприємство «Львівдах», пропозицію якого на торгах відхили, звернулось до Антимонопольного комітету України зі скаргою та проханням зобов’язати Львівську обласну клінічну лікарню скасувати рішення щодо компанії-переможця «БМ Комфорт». Своєю чергою у квітні 2018 року Антимонопольний комітет відмовив «Львівдаху» у задоволенні цієї скарги. Як пишуть «Наші гроші», у 2017 році приватне підприємство «Львівдах» отримало 13 замовлень на будівельні роботи від львівських лікарень на загальну суму 6,6 мільйона гривень.

15 травня 2018 року, після завершення тяганини із оскарженням результатів тендеру, обласна лікарня та «БМ Комфорт» підписали додаткову угоду, згідно з якою термін реконструкції пологового відділення продовжили ще на один рік, тобто до 31 грудня 2019 року. При цьому, згідно з додатковим договором, на фінансування робіт у 2018-му виділено лише майже 16,5 мільйона гривень.

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Допис у Facebook голови Львівської облради Олександра Ганущина про стан реконструкції пологового відділення на вул. Некрасова, 4

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «БМ Комфорт» створили у 2014 році. Його засновниками є Ігор Богів та Назар Максименко, який у 2010 році був депутатом (позапартійний) Зубрянської сільської ради (село Зубра, що межує зі Сиховом).

Назар Максименко також володіє рядом компаній, серед яких – проектна організація Valens Group та девелопмерська компанія «Валенс». Valens Group разом із ТзОВ «БМ Кофрт» входять до будівельного холдингу Valens Development, який зводить котеджі у Сокільниках, Зубрі, на вул. Тракт Глинянський та на вул. Городоцькій у Львові.

Як встановив Львівський портал, ТзОВ «БМ Комфорт» водночас фігурує у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Компанію підозрюють у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

«…Службові особи Львівської обласної клінічної лікарні за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БМ Комфорт», код ЄДРПОУ 39234025, шляхом внесення неправдивих відомостей у акти приймання виконаних робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі пологового корпусу ЛОКЛ із впровадженням енергозберігаючих заходів, що за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, 4», внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3», – йдеться в ухвалі Личаківського райсуду м. Львова від 18 січня 2018 року.

Основний вид діяльності ТзОВ «БМ Комфорт» вказаний як неспеціалізована оптова торгівля. Втім підприємство має ліцензію на господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури, та на різного виду роботи від Держгірпромнагляду Львівщини. Розмір статутного капіталу фірми становить 10 000 гривень.

Додамо також, що Львівську обласну клінічну лікарню з 2010 року очолює Михайло Гичка. У травні минулого року його знову обрали гендиректором медзакладу. Сам Гичка є сватом народного депутата України від БПП Богдана Дубневича: його син Назарій Гичка одружений на доньці одіозного львівського бізнесмена. У 2017 році син Гички посів друге місце у списку найбагатших медиків України.