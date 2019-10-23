Пологовий на Некрасова не встигають відремонтувати вчасно. Генпідряднику «світять» штрафні санкції

Генпідрядник не встигає вчасно завершити ремонт пологового корпусу Львівської обласної клінічної лікарні, який почався ще два роки тому. Колектив медзакладу висловив фірмі недовіру, а посадовці зі свого боку погрожують їй штрафними санкціями, якщо до кінця 2019-го всі роботи не будуть виконані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Підрядник повинен чітко розписати план подальших дій, кілька тижнів роботи взагалі не ведуться. За два роки не можуть освоїти коштів, які на наше відділення перекинули з інших захищених статей… Це питання не можна залишати без уваги», – розповів лікар акушер-гінеколог Ігор Мальчевський.

Колектив обласної клінічної лікарні висловив недовіру генпідряднику, оскільки темпи виконання ремонту не відповідають встановленому графіку.

Представники фірми-підрядника підтвердили значне відставання від плану ремонту. Відтак заступник голови Львівської ОДА Іван Собко доручив максимально пришвидшити ремонтні роботи.

«Станом на сьогодні є передумови до невчасної здачі тих робіт, над якими працює виконавець. Поведінка підрядника, м’яко кажучи, дивує, темпи виконання робіт залишають бажати кращого. На об’єкті кошти є, які треба до кінця року використати. Пологове відділення клінічної лікарні – важливий соціальний об’єкт, в якому рятуватимуть людські життя. Тому вчасно здати відділення – один із пріоритетів», – наголосив Собко.

Якщо ж генпідрядник не зможе вчасно завершити ремонти, то, як зауважують у ЛОДА, «до нього застосують жорсткіші управлінські рішення». Втім що саме це будуть за рішення, не конкретизують.

Зазначимо, капітальний ремонт пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні, що на вул. Некрасова, триває із 2018 року. Загальна вартість робіт становить майже 57 мільйонів гривень. На сьогодні неосвоєними залишаються 17 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал, всі роботи у пологовому відділенні виконує фірма «БМ Комфорт». Спочатку фірма мала відремонтувати цей корпус лікарні до кінця 2018 року, втім згодом термін виконання робіт відтермінували ще на рік – до кінця грудня 2019-го.

Станом на січень 2019 року компанія «БМ Комфорт» фігурувала у кримінальній справі, відкритій правоохоронцями 12 січня 2018 року. Її підозрювали у внесенні неправдивих даних у документи стосовно реконструкції пологового відділення обласної клінічної лікарні.

Детальніше про тендери, які оголошувала лікарня, та тяганину з ремонтом пологового на Некрасова читайте за посиланням.

Фото: ЛОДА