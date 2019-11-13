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Дударик запрошує львів’ян на мюзикл «Пригоди Святого Миколая»

Андрій Котенський

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Хорова капела «Дударик» запрошує львів’ян на прощальний мюзикл «Пригоди Святого Миколая», який наступного року вирушає у тур містами України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Друзі, ось і настав час завершальної пригоди Святого Миколая у Львові. Мюзикл став улюбленим «Миколаївським» дійством і вже п’ять років поспіль збирає повні зали наших любих, маленьких глядачів, тож час його показати Україні! Проте на прощання цього року відбудеться завершальний перфоменс у Львові», – йдеться у повідомленні.

16 грудня у театрі ім. М. Заньковецької відбудеться подвійна нагода насолоджуватися улюбленим мюзиклом «Пригода Святого Миколая». Мюзикл відбудеться об 16.00 (квитки на Gastroli.ua) та об 18.30 (квитки тут events).

А також 19 грудня о 16:00 та 18:30 у Цeнтрі Довжeнка на Сихові. Квитки тут: Gastroli та kasa.in.ua.

Герої цього дійства – ангели, ангелята, чортик, чортенята і кіт – зійдуться в епічному музичному двобої за віру у добро і Святого Миколая.

Музика до вистави створена на основі безсмертних хітів усіх часів таких, як James Brown «I Feel Good», AC/DC «Highway To Hell», Queen «We Are The Champions», Chuck Berry «Johney B. Good», The Beatles «Hey Jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You And I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton – «Tears In Heaven».

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