Щоб не було нових проваль. Під Трускавцем завершують укріплення берегів річки Вишниця

У селі Модричі Дрогобицького району, що під Трускавцем, завершують руслорегулюючі і берегоукріплювальні роботи на річці Вишниця. Їх виконують для того, щоб на цій території не утворювались нові карстові провалля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На річці зараз розчищують русло на довжині 6,3 км та закріплюють його бетонними плитами вище течії.

Як відзначають у департаменті екології та природних ресурсів, всі роботи на річці Вишниця виконують, аби запобігти надзвичайній ситуації. Завдяки ним вдасться збільшити пропускну здатність ріки і унеможливити потрапляння вод у карстові виробітки рудників гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал».

«Результатом впровадження цього проєкту стане покращення гідрологічного стану річки, ліквідація можливості утворення карстових провалів, захист 69 житлових будинків та 126 присадибних ділянок мешканців села Модричі від виникнення надзвичайної ситуації», – йдеться у повідомленні.

Всі роботи на річці Вишниця фінансують коштом обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Цьогоріч на них передбачили більше 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня 2017 року на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території села Модричі Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

В обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви. Так, 2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. Тоді у вирву потрапила ріка Вишниця, що пролягає територією села Модричі. Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля надалі не розмивалося.

Також повідомлялося про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть статися нові карстові провалля. Відтак міський голова Стебника Петро Старосольський наполягав, що через ситуацію із проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха.

Як повідомляв Львівський портал, на ліквідацію наслідків провалля біля Стебника Львівщина просила у Кабміну більше 214 мільйонів гривень. За ці кошти мали б перенести дорогу, лінії електропередач та водогін.

Втім Кабмін виділив 20,5 мільйона гривень на перенесення магістрального водогону «Гірне – Дрогобич» за межі гірничого відводу, також вдалося перенести й лінії електропередач. Натомість до будівництва дороги в обхід провалля так і не розпочали.

Наслідки землетрусу, який виник у восени 2017-го біля Стебника, дотепер не можуть ліквідувати через брак коштів. Зараз стан провалля лише моніторять науковці, а питання будівництва обіцяної об’їзної дороги «зависло у повітрі».

Фото: ЛОДА