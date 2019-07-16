Через брак фінансування проблему з проваллям біля Стебника не вирішують, – екоінспекція

Наслідки землетрусу, який виник у вересні 2017 року біля Стебника, дотепер не можуть ліквідувати через брак коштів. Зараз стан провалля лише моніторять науковці, а питання будівництва обіцяної об’їзної дороги «зависло у повітрі». Про це сьогодні, 16 липня, йшлося під час апаратної наради у Львівській ОДА, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів очільник Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, за самим проваллям, що утворилось на території гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал», та довколишніми територіями стежать науковці. Вони слідкують за всіма змінами, які відбуваються з породою.

Втім посадовець зауважив, що екоінспекція може лише контролювати ситуацію зі стебницьким проваллям, але аж ніяк не ліквідувати всі його наслідки.

«Наша позиція, зокрема екоінспекції, така: ця проблема не Держекоінспекції чи департаменту екології ЛОДА. Відповідно до договорів усі повноваження щодо утримання лежать на Фонді держмайна України. Він своєю чергою як розпорядник підписав угоду, яка чітко передбачає виконання всіх заходів. Ми ж могли лише здійснювати контроль і нагляд, максимум – моніторинг», – зауважив Микола Маланич.

На його думку, відповідальність за ліквідацію провалля під Стебником має нести саме підприємство «Полімінерал» та Фонд держмайна, а не Держекоінспекція Львівщини.

«Щодо здійснення контролю за цією ситуацією, то екоінспекція, звісно, вживає всіх заходів. Відповідальність зі себе ми не знімаємо, але ми не повинні брати цей тягар лише на себе. Є Фонд держмайна України, є держава… Але найбільша проблема – це відсутність фінансування. Ми просили, щоб нам виділяли якісь кошти з держбюджету, але, на жаль, отримали тільки на перенесення водозабору і ліній електропередач. Натомість головна проблема не усунута, додаткова загроза є ще в об’їзній дорозі. Станом на сьогодні її не роблять, бо нема грошей», – підкреслив Маланич.

Своєю чергою новопризначений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський зазначив, що аби врегулювати ситуацію і з проваллям, і з будівництвом об’їзної дороги варто спробувати залучити міжнародне фінансування.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня 2017 року на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території села Модричі Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

В екоінспекції Львівщини заявляли про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви. Так, 2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця. Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

Також мова йшла про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть утворитися нові карстові провалля. Відтак міський голова Стебника Петро Старосольський наполягав, що через ситуацію із карстовими проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха.

Як повідомляв Львівський портал, на ліквідацію наслідків провалля біля Стебника Львівщина просила у Кабміну більше 214 мільйонів гривень. За ці кошти мали б перенести дорогу, лінії електропередач та водогін.

Втім Кабмін виділив 20,5 мільйона гривень на перенесення магістрального водогону «Гірне – Дрогобич» за межі гірничого відводу, також вдалося перенести й лінії електропередач. Натомість до будівництва дороги в обхід провалля так і не розпочали.