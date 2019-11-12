Після дезінфекції відкрили Львівський перинатальний центр

Вчора, 11 листопада, після планової перемивки та дезінфекції відкрили Львівський обласний клінічний перинатальний центр. Про це медзаклад повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Крім проведення дезіфекції, у перинатальному центрі оновили палати сумісного перебування, пологову залу для передчасних пологів та кабінет катамнезу.

Загалом, як повідомляють у медзакладі, від початку відкриття перинатального центру прийнято 7440 пологів. У медзакладі народилося 220 двійнят та 3 трійні.

Як повідомляв Львівський портал, 20 квітня 2018 року за участі тодішнього президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр. 22 червня цього ж року у перинатальному центрі відкрили відділення патології вагітності та пологовий зал.

Раніше колишній заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк казав, що повністю перинатальний центр мають відкрити у березні-квітні 2019 року. Однак, як бачимо, цього не відбулося.

Також ми інформували про те, що у серпні 2019 року тут відкрили «Вікно життя» – місця у медичному закладі, де матір анонімно з тих чи інших причин, може залишити свою новонароджену дитину.

Фото: Катерина Птаха