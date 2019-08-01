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У Львівському перинатальному центрі відкрили «Вікно життя»

Вероніка Рой

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Сьогодні, 1 серпня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, що на вул. Дж.Вашингтона, 6, відкрили «Вікно життя» – місця у медичному закладі, де матір може анонімно з тих чи інших причин, може залишити свою новонароджену дитину. Про це йдеться на сторінці у Facebook перинатального центру.

 

Відкриття «Вікна життя» відбулося у межах Тижня підтримки грудного вигодовування.

Директор перинатального центру Леся Бойчук у своїй промові під час відкриття наголосила: «В такий спосіб ми хочемо попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду».

Додамо, що ще одне «Вікно життя» з 2017 року діє у міській дитячій клінічній лікарні Львова.

Фото: Facebook-сторінка перинатального центру

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