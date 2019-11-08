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Новий Розділ і Новояворівськ без опалення: АРМА закликають невідкладно змінити управителя

Соломія Головіна

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На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській ОДА сьогодні, 8 листопада, визнали, що фірма-управитель «Гарант Енерго М» не спроможна забезпечити роботу ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі, та прийняли рішення оголосити ситуацію з опалювальним у обох населених пунктах надзвичайною техногенного характеру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«За результатами попередніх комісій, які ми проводили, були дані відповідні доручення ПП «Гарант Енерго М», які підприємство мало виконати і це дозволило б нам розпочати роботу по запуску системи теплопостачання у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Станом на сьогодні усі терміни вичерпані. ПП «Гарант Енерго М» не виконало цих протокольних доручень. Підбиваючи підсумки і зважаючи на інші обставини, констатуємо , що підприємство не спроможне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон у цих містах», – зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

Відтак, Головному управлінню  Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області спільно з департаментом з питань цивільного захисту облдержадміністрації доручено підготувати відповідний пакет документів та подати його в Державну службу України з надзвичайних ситуації.

Окрім того, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів необхідно невідкладно розглянути можливість зміни управителя, який неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами.

Також Головному управлінню Національної поліції у Львівській області доручено забезпечити цілодобову охорону переданих ПП «Гарант Ененрго М» активів ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТзОВ «Енергія-Новий Розділ».

Раніше Львівський портал писав про те, що ще на початку вересня депутати Львівської облради зверталися до прем’єра та АРМА щодо критичної ситуації із запуском опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

Згодом через загрозу зриву опалювального сезону у двох містах на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію.

В кінці жовтня з резервного фонду обласного бюджету виділено майже 2 млн грн для здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та недопущення зриву опалювального сезону у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Під час сесії Львівської облради 29 жовтня 14 млн грн спрямували зокрема і на те, щоб вирішити проблему тепла у обох містах.

Рішення про виділення фінансування ухвалили і органи місцевого самоврядування.  Так, 25 жовтня сесією Новояворівської міської ради виділено 300 тис. грн та Яворівською районною радою 1 млн 771 тис. грн.

Вже 1 листопада ми повідомляли, що з резервного фонду обласного бюджету виділили ще 2,7 млн грн.

Через  критичну ситуацію із опалювальним сезоном мер Нового Роздолу Андрій Мелешко подав у відставку. Згодом стало відомо, що він таки пішов на лікарняний.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Як бачимо, цього року проблема із запуском опалювального сезону у цих двох містах Львівщини знову повторилася.

 

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