На зарплату педагогам Львова «підкинуть» 33 мільйони

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення більше 33 мільйонів гривень на зарплати педагогам і вчителям музичних шкіл. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Із бюджету Львова виділять додатково більше 33 мільйонів гривень на зарплати педагогам і працівникам музичних шкіл.

Як розповів директор департаменту фінансової політики Олег Іщук, ці кошти потрібні у зв’язку зі збільшенням класів.

Відтак 32 мільйони гривень передбачили на зарплати вчителям, ще 1,3 мільйона гривень – на платню працівникам музичних шкіл.

Нагадаємо, в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нещодавно нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті держбюджету-2020. За її словами, на це потрібно 20 мільярдів гривень, а знайти таку суму нереалістично. Втім Новосад запевнила, що міністерство думає, яким чином забезпечити збільшення платні окремим категоріям вчителів.

Водночас у міськраді Львова вже перейнялися підняттям зарплат освітян. Посадовці вже встигли відхреститись, аргументуючи тим, що робити це має держава, а не місцеві органи влади. На підняття зарплати педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень.

Додамо, що фінансування зарплат шкільних вчителів відбувається з держбюджету (місцева влада також може виділяти додаткові кошти), а вихователів у садочках – із місцевого.