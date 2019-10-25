ОСТАННІ НОВИНИ

На зарплату педагогам Львова «підкинуть» 33 мільйони

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення більше 33 мільйонів гривень на зарплати педагогам і вчителям музичних шкіл. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Із бюджету Львова виділять додатково більше 33 мільйонів гривень на зарплати педагогам і працівникам музичних шкіл.

Як розповів директор департаменту фінансової політики Олег Іщук, ці кошти потрібні у зв’язку зі збільшенням класів.

Відтак 32 мільйони гривень передбачили на зарплати вчителям, ще 1,3 мільйона гривень – на платню працівникам музичних шкіл.

Нагадаємо, в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нещодавно нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті держбюджету-2020. За її словами, на це потрібно 20 мільярдів гривень, а знайти таку суму нереалістично. Втім Новосад запевнила, що міністерство думає, яким чином забезпечити збільшення платні окремим категоріям вчителів.

Водночас у міськраді Львова вже перейнялися підняттям зарплат освітян. Посадовці вже встигли відхреститись, аргументуючи тим, що робити це має держава, а не місцеві органи влади. На підняття зарплати педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень.

Додамо, що фінансування зарплат шкільних вчителів відбувається з держбюджету (місцева влада також може виділяти додаткові кошти), а вихователів у садочках – із місцевого.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...