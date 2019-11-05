«Жорстоким розвагам у Львові не місце»: чому зоозахисники обурюються через кінні карети

Зоозахисники б’ють на сполох та вимагають заборонити кінні карети у Львові. Вони стверджують, що через відсутність будь-яких правил та контролю такі послуги є небезпечними для життя і тварин, і людей. Про це Львівському порталу повідомила місцева зоозахисниця Оксана Джус.

Зоозахисниця переконана, що каретні перевезення у Львові необхідно заборонити. Трагічний інцидент, який трапився на вихідних лише підтверджує, що це загроза для життя тварин, і людей. Тому що, ні влада міста, ні поліція не контролюють діяльність підприємств, які надають такі послуги.

«На жаль, зараз ми не маємо жодних правил, які б регулювали використання тварин задля таких послуг. Необхідно вирішити, чи можна надавати цю послугу, якщо на вулиці спека +30 градусів, або коли мінусова температура. Також слід визначити, скільки часу може працювати кінь та яких коней взагалі можна використовувати. Допоки у Львові не буде культури поведінки та чітких прописаних умов використання тварин, кінні карети мають бути заборонені», – зазначила Оксана Джус.

Відомий всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals, який бореться за права тварин, теж заявив, що таким жорстоким розвагам не місце у сучасних містах.

Наживо зі Львову!Карета знесла лавку, один із коней за словами очевидців у поганому стані. От до чого призволить… Gepostet von UAnimals am Samstag, 2. November 2019

Львівський портал звернувся до однієї з кінних шкіл міста, де нам розповіли, що у катанні людей у кінних каретах Львовом немає нічого поганого. Однак тут теж переконані, що не завадило б переглянути ставлення бізнесменів до самих тварин та їхнього навантаження.

«Без роботи в коней атрофовуються м’язи, тому вони повинні працювати. Але нагрузки мають бути плавні, рівномірні. Тягнути карету не так складно, як, скажімо, плуг на селі. Та мене дивує, що не видно, як літом у спеку коням дають воду чи, наприклад, сіно під час простою. Можливо, це робиться для того, щоб менше за ними прибирати по місту. Більше того, коні дуже важко переносять спеку на відміну від холоду. Також увагу слід звернути на те, що цим тваринам важко бігати по асфальту, їхні суглоби не створені для цього. Тому варто було б додати більше повільних алюрів (кроку, – ред.)», – розповіли у школі.

Нагадаємо, що ввечері 2 листопада на просп. Свободи коні налякались голосного хлопка феєрверку, понеслись та виїхали на центральну пішохідну алею, де на одній з лавок сиділа 15-річна школярка.

Дівчинку з відкритим переломом ноги госпіталізували до лікарні, де згодом прооперували. Також постраждав кінь, якого через осколкові поранення передніх ніг довелось усипити.

Поліція відкрила кримінальну справу за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на термін до п’яти років. Наразі триває розслідування.

Також через інцидент на один тиждень, тобто приблизно до 11 листопада, у Львові припинили діяльність каретних перевезень.

Фото: Варта 1