Вбивство 5-річного Кирила: слідство з’ясувало, хто здійснив смертельний постріл у дитину

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри. Про це повідомляє УП.

«О 15:36 інспектор поліції вистрелив по мішені, яка знаходилася на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла 52 метри, вцілила у вершину каменя, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 метри і влучила в голову хлопчика», – зазначив голова ДБР Роман Труба.

Труба підкреслив, що двоє підозрюваних правохоронці, а тому вони добре володіли технікою безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Кожен з них знав, що місцевість прострілюється і на відстані пострілу можуть перебувати люди, але вони заздалегідь підготували мішені, по яких стріляли. Підозрювані не знали, що влучили у дитину і поїхали розважатися, зранку вони вже були затримані.

При цьому голова ДБР повідомив, що зброю так і не знайшли. Але, за його словами, результати експертиз свідчать що дитина була вбита кулею випущеною зі зброї з відстані 80 метрів.

За словами Труби, інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. Окрім цього всім чотирьом учасникам оголошено остаточні підозри в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому групою осіб з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який мав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

Через загибель дитини 4 червня під стінами Головного управління Нацполіції у Львові провели акцію «Безкарність вбиває».

Фото: УП