Будівництво сміттєвого заводу на Пластовій: суд став на бік міської ради

Шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва не задовольнив вимоги активістів, які намагалися визнати протиправним та скасувати висновок з оцінки впливу на довкілля, що могло зупинити початок будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Висновок з оцінки впливу майбутнього сміттєвого заводу на довкілля, виданий Мінприроди, у судовому порядку оскаржували представники громади села Муроване та ГО «Відродження Знесіння». Втім суд першої інстанції, як і апеляційний суд залишив скарги активістів без задоволення.

Своєю чергою директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря наголосив: у питаннях, що стосуються сміттєпереробного заводу, законність всіх процесів «є критично важливим».

«Дотримання кожної букви закону та правил для нас є критично важливим, що вчергове підтверджено у судовому порядку. Це вже не перша спроба активістів завадити реалізації планів міста щодо будівництва сміттєпереробного заводу, і вчергове суд підтвердив безпідставність будь-яких закидів та звинувачень. Тепер ми впевнено рухаємось далі», – додав він.

Зазначимо, що висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) – це обов’язковий документ з фаховими екологічними дослідженнями ймовірного впливу сміттєпереробного комплексу. Його видало Міністерство екології та природних ресурсів України ще навесні цього року.

Нагадаємо, влітку минулого року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Нещодавно ЄБРР визначив, хто буде «сміттєвим консультантом» Львова. Ним стала литовська компанія, яка за 600 000 євро стежитиме за ходом будівництва заводу.

Водночас громада Знесіння та Кривчиць вже неодноразово протестувала через сміттєпереробний завод. Мешканці вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Втім воно зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.

Додамо, що жодні фактичні роботи на вул. Пластовій дотепер не розпочалися. Міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту цього процесу: спочатку будівництво заводу мали розпочати з 2019 року, нещодавно мер заговорив уже про нову дату. Детальніше про це читайте тут.