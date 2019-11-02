Археологи розповіли про знахідки, виявлені під час ремонту вулиці Корнякта

Археологи завершили роботу на вулиці Корнякта, де 25 жовтня під час ремонту виявили залишки старовинного костелу. Втім під час розкопок науковці знайшли нові артефакти. Про це Львівському порталу повідомили у Науково-дослідному центрі «Рятівна археологічна група».

Археологи вже завершили шурфування на вулиці Корнякта. За два тижні їм вдалось зафіксувати рештки забудови, пов’язаної зі спорудами костелу Святої Трійці та монастиря тринітаріїв, які були тут до 1848 року.

«Зокрема, йдеться про ймовірну крипту при монастирі, у якій виявили фрагменти поховання; частину арочного склепіння пивниці монастиря та фрагмент фасадного муру монастирського комплексу від вулиці Театральної», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку із виявленими знахідками археологи частково скоригували проект ремонту вулиці Корнякта і змінили місця розміщення інженерних мереж.

Зазначимо, ремонт вулиці Корнякта, що у центрі Львова, стартував на початку жовтня. Ще до розкопок всі роботи у мерії обіцяли завершити до кінця року.

Як повідомляв Львівський портал, на початку червня на площі Галицькій почали відновлювати фонтан «Кульбаба», встановлений у 1970-х роках. Після всіх робіт тут мав з’явитись сухий фонтан з відкритим доступом до води.

Втім згодом на цій ділянці виявили фундаменти давнього костелу Воздвиження Чесного Хреста, який спорудили у 1530-х роках навпроти Галицької брами до міста. При цьому археологи нарікали, що перед початком робіт хотіли провести на площі Галицькій розкопки, але такої нагоди їм не надали.

Крім елементів старовинного костелу, на площі Галицькій знайшли рештки 10 людей, уламки кераміки та монети. Після таких знахідок на території почали працювати археологи, вони запропонували законсервувати виявлені рештки храму та музеєфікувати їх.

Нещодавно у міськраді Львова заявили, що старовинні рештки костелу на площі Галицькій законсервують, а територію довкола перетворять на громадський простір.

Фото: Facebook Рятівної археологічної групи