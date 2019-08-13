Рештки фундаментів давнього костелу, який виявили під час реконструкції фонтану на площі Галицькій, законсервують

Археологи розпочали консервацію решток фундаментів костелу Воздвиження Чесного Хреста, який досліджували на площі Галицькій у Львові. Про це у Facebook повідомляє Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба».

Як йдеться у повідомленні, це робиться для того, аби убезпечити решти фундаментів від впливу зовнішніх факторів, погодних умов та можливого руйнування.

«Бачення, що робити з фундаментами та яким буде вигляд майбутньої площі, у міської ради досі немає. Отриманої археологами інформації наразі цілком достатньо для внесення змін у проєкт облаштування площі. Якщо ухвалять рішення про музеєфікацію та експонування знайдених решток, їх можна буде без проблем розконсервувати. Питання про відшкодування витрат за вже проведені археологічні дослідження досі не вирішене», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, на місці фонтану «Кульбаба» на площі Галицькій планують облаштувати сухий фонтан. Згодом, під час реконструкції фонтану «Кульбаба», будівельники виявили давні мури. А також були виявлені уламки кераміки, монети, а також рештки близько 10 осіб.

Фото: Рятівна археологічна служба