Археологи розповіли про нові знахідки на місці фонтану «Кульбаба» на площі Галицькій

Археологи продовжують працювати на місці реконструкції фонтану «Кульбаба», що на площі Галицькій. Науковці вже виявили нові знахідки. Серед них – уламки кераміки, монети, а також рештки близько 10 осіб. Про це повідомляє «Рятівна археологічна служба».

Як зазначається, одне з основних відкриттів – форма костелу Воздвиження Чесного Хреста, який датують 1530-ми роками. За словами археолога Юрія Лукомського, фундаменти будівлі виявилися незвичної для Львова восьмигранної форми. Це попри те, що на міських картах його позначали схематично у вигляді квадрата. Археологам також вдалось частково розкрити огорожу костелу.

«Серед цікавих знахідок не лише мури костелу. Поки що найдавніші артефакти, які вдалось виявити на ділянці, – уламки кераміки, що датуються ХІІІ ст – часом першої писемної згадки про Львів! До найраніших знахідок, що датуються XIV ст, також відносимо металеві цвяхи, перстень і монету часів Людовика Угорського, або Казимира ІІІ. Також серед цікавинок, які ще потребують детальнішого дослідження – два фрагменти дерев’яного мощення. Археологи припускають, що це може бути частина давньої дороги, що вела у місто. Однак знахідка ще потребує вивчення», – йдеться у повідомленні археологів.

Окрім цього на ділянці, в межах території костелу, вже знайшли рештки близько 10 осіб. Частина поховань – у правильному анатомічному положенні, в дерев’яних трунах. Деякі орієнтовані на схід, що може свідчити, що це поховання священиків.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, на місці фонтану «Кульбаба» на площі Галицькій планують облаштувати сухий фонтан. Згодом, під час реконструкції фонтану «Кульбаба», будівельники виявили давні мури.