На вулиці у центрі Львова знайшли залишки давнього костелу

На вулиці Корнякта у Львові під час проведення археологічного нагляду виявили давнє склепіння та рештки мурованої затинькованої стіни костелу ХІХ століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба».

За попередніми припущеннями археологів, це може бути крипта костелу при монастирі тринітаріїв, який існував тут до 1848 року. На користь цієї версії свідчить і знахідка людських останків всередині приміщення. Зараз триває фіксація об’єкта.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Львова розпочали ремонт вулиці Корнякта, який планують завершити до кінця цього року.

До слова, на початку червня на площі Галицькій почали відновлювати фонтан «Кульбаба», встановлений у 1970-х роках. Після всіх робіт тут мав з’явитись сухий фонтан з відкритим доступом до води.

Втім згодом на цій ділянці виявили фундаменти давнього костелу Воздвиження Чесного Хреста, який спорудили у 1530-х роках навпроти Галицької брами до міста. При цьому археологи нарікали, що перед початком робіт хотіли провести на площі Галицькій розкопки, але такої нагоди їм не надали.

Крім елементів старовинного костелу, на площі Галицькій знайшли рештки 10 людей, уламки кераміки та монети.

Після таких знахідок на території почали працювати археологи, вони запропонували законсервувати виявлені рештки храму та музеєфікувати їх.

Згодом було прийняте рішення, що на площі Галицькій облаштують громадський простір з новим фонтаном.