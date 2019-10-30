«Це нівелює право громад бути почутими». ЛОР обурена пропозицією забрати у облрад погодження перспективних планів ОТГ

Львівська обласна рада під час сесійного засідання 29 жовтня ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та прем’єр-міністра щодо недопустимості звуження обсягу повноважень обласних рад у сфері об’єднання територіальних громад. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, на розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроєкт внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)». Він пропонує змінити процедуру напрацювання та затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей. Зокрема, автори законопроєкту вважають за доцільне забрати в обласних рад України повноваження схвалювати перспективні плани, тобто усунути представників територіальних громад, які були обрані на виборах саме задля донесення думки місцевого населення.

«Як вбачається із пояснювальної записки до згаданого проєкту, автори зазначають, що «обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців». Проте така позиція авторів є безумовно хибною та сприймається нами як позбавлення місцевих громад «права голосу» при проведенні процедури об’єднання громад. Розробляючи такі законопроекти, автори мали б ознайомитися з відповідними положеннями Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які визначають, що обласні ради здійснюють представництво спільних інтересів територіальних громад області», – мовиться у зверненні депутатів.

При цьому зазначається, що «саме обласні ради є тими органами, які здатні реально впливати на формування перспективних планів в умовах, коли обласні державні адміністрації не мають наміру дослухатися до побажань та потреб місцевих громад».

«Позбавляючи обласні ради повноважень щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, Верховна Рада України нівелює право громад бути почутими, а депутатів, які представляють своїх виборців позбавляють можливості виражати й захищати інтереси відповідної територіальної громади», – наголошують у ЛОР.

Відтак обласні депутати висловили свою стурбованість цим законопроектом і закликали його не підтримувати:

«В Україні триває активний процес децентралізації влади, який за своєю суттю передбачає передачу повноважень від центральних органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування «на місцях». Проте законопроєкти такого характеру свідчать про абсолютно протилежні наміри, оскільки місцеве самоврядування свідомо позбавляють можливості контролювати процес напрацювання та затвердження перспективних планів формування територій громад областей. З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, висловлюємо свою тривогу щодо наміру народних депутатів України обмежити права й можливості місцевого самоврядування в процесі проведення об’єднання територіальних громад та закликаємо не підтримувати проєкт Закону України № 2189 від 30.09.2019 року «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)».

Також зауважимо, що 29 жовтня під стінами Львівської облради пікетували через ймовірні виклики та загрози формування нового перспективного плану об’єднання ОТГ у Львівській області. Зокрема своє невдоволення прибули висловити мешканці Сілецької та Новострілищанської громад.

Як повідомляв Львівський портал, експертна група при ЛОДА пропонує створити на Львівщині 67 ОТГ і 6 районів, у Кабміну інше бачення – 61 ОТГ і 5 районів.