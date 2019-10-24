В обласних рад заберуть повноваження затверджувати перспективні плани громад

Уряд вже подав до Верховної Ради законопроєкт внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання громад». Цими змінами в обласних рад хочуть забрати повноваження затверджувати перспективні плани громад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій.

Як розповіла міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, внесення таких змін у законодавство дозволить значно пришвидшити процес формування перспективних планів громад. Адже обласні ради нерідко керуються політичними інтересами під час розробки цього документу.

«Процес добровільного об’єднання громад має відбуватись на засадах спроможності громад. Але часто обласні ради не керуються цим принципом, а переслідують власні політичні інтереси щодо розподілу на рівні регіону сфер впливу. Тож уряд подав до парламенту законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання громад», який прибирає з процесу створення ОТГ етап затвердження перспективних планів облрадами», – зауважила Альона Бабак.

Зараз в Україні створили уже 992 ОТГ, до яких увійшли 4542 територіальні громади. Це становить понад 41% територіальних громад від загальної кількості тергромад базового рівня. Ще 6419 дрібних тергромад досі залишаються необ’єднаними. Тож за словами Альони Бабак, на карті України є ще багато «білих плям».

«В Одеській області лише 36% території охоплено перспективним планом, у Київській – 54%, Вінницькій – 76%, Черкаській – майже 75%. Такі перспективні плани не в повній мірі враховують методику формування спроможних громад», – підкреслила міністр.

Натомість лише вісім областей України сьогодні мають перспективні плани, які охоплюють 100% території: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Рівненська, Харківська та Хмельницька області.

У Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях перспективними планами охоплено близько 90% території.

Нагадаємо, на Львівщині планують суттєво скоротити кількість районів: із 20 хочуть утворити лише 6. Детальніше про це читайте тут.