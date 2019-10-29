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Мешканці Сілецької та Новострілищанської громад вийшли на пікет під стіни облради

Соломія Головіна

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Сьогодні, 29 жовтня, перед стінами Львівської обласної ради вийшли на пікет щодо викликів і загроз формування нового перспективного плану об‘єднання ОТГ у Львівській області. Зокрема тут зібралися представники Сілецької та Новострілищанської громад. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив депутат Новострілищанської селищної громади Богдан Литвин, їх хочуть приєднати до Бібрської.

«Нашу громаду хочуть приєднати фактично без нашої згоди», – наголосив він.

Своєю чергою активістка Віра Савіцька розповіла про те, що громада Сільця виступає проти входження у Червоноградську ОТГ.

«6 червня 2018 року рішенням сесії ЛОР був прийнятий перспективний план ОТГ по Сокальському району, де передбачалося створення Сілецької ОТГ з центром у Соснівці і окремо Червоноградської. Тепер вони хочуть зробити велику Червоноградську ОТГ», – сказала вона.

Як повідомляв Львівський портал, експертна група при ЛОДА пропонує створити на Львівщині 67 ОТГ і 6 районів, у Кабміну інше бачення – 61 ОТГ і 5 районів.

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