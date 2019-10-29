Мешканці Сілецької та Новострілищанської громад вийшли на пікет під стіни облради

Як зазначив депутат Новострілищанської селищної громади Богдан Литвин, їх хочуть приєднати до Бібрської.

«Нашу громаду хочуть приєднати фактично без нашої згоди», – наголосив він.

Своєю чергою активістка Віра Савіцька розповіла про те, що громада Сільця виступає проти входження у Червоноградську ОТГ.

«6 червня 2018 року рішенням сесії ЛОР був прийнятий перспективний план ОТГ по Сокальському району, де передбачалося створення Сілецької ОТГ з центром у Соснівці і окремо Червоноградської. Тепер вони хочуть зробити велику Червоноградську ОТГ», – сказала вона.