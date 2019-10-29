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В листопаді у Львові проведуть безкоштовну конференцію для тих, хто хоче працювати в ІТ-сфері

Вероніка Рой

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У Львові 23 листопада відбудеться конференція Start in IT 2019 для тих, хто бажає почати працювати в ІТ-сфері. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як наголошують організатори, це перша масштабна Всеукраїнська конференція для тих, хто хоче працювати у галузі інформаційних технологій, але не знає, з чого почати. Участь у конференції безкоштовна.

«Start in IT 2019 в Україні — це понад 200 спікерів та 18000 гостей. Захід охопить 18 найбільших міст України. Учасники конференції зможуть зануритися в IT, познайомитися з відомими спікерами, поспілкуватися з професіоналами найбільших IT-компаній і дізнатися умови навчання у провідних освітніх центрах країни», — зазначають організатори.

Зокрема, на конференції будуть розглянуті такі теми:

  • «Як гуманітарію знайти себе в ІТ»;
  • «Перша робота в ІТ: де і як шукати»;
  • «Як скласти резюме „на мільйон“ і вигідно „продати“ себе компанії»;
  • «Зустріч з реальністю: перші 100 днів в ІТ-компанії»;
  • «Як тримати work-life баланс».

Крім того, планують обговорити розвиток стартапів, а також про те, як краще здобувати ІТ-освіту.

Захід проведуть 23 листопада з 10.00 до 18.00 год. у Львівському палаці мистецтв, що на вул. Коперника, 17.

Деталі за тел. (067) 557−87−06 та на сайті https://lviv-start.itstep.org/.

 

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