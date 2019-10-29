Перестановки у депутатських комісіях Львівської облради: ухвалено зміни складу

Сьогодні, 29 жовтня, під час сесійного засідання Львівської обласної ради прийняли рішення внести зміни до складу деяких депутатських комісій. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зокрема депутати ухвалили обрання нових керівників для певних комісій:

Тетяна Бей стала головою комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації,

Володимира Кирилич – голова комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики – Володимира Кирилича,

Ігор Ковальчук – голова комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту – Ігоря Ковальчука,

Андрій Прокопів – голова комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації.

Як інформують у пресслужбі ЛОР, також депутати проголосували про перехід Романа Васьківа в комісію з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту та Миколи Седіла – в комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики.

Усіх новопризначених голів комісій та новообраних першого та заступника голови облради також включили до складу президії Львівської обласної ради.

Нагадаємо, під час позачергового засідання сесії 2 жовтня депутати достроково звільнили Володимира Гірняка та Андрія Білоуса з посад заступників голови Львівської облради. Відтак на їхнє місце призначили нових: першим заступником став Богдан Гагалюк, заступником – Юрія Гудима.