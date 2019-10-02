Обласні депутати погодили нових заступників для Ганущина

Під час позачергової сесії Львівської обласної ради сьогодні, 2 жовтня, депутати погодили нових заступників голови ЛОР Олександра Ганущина. Першим заступником став Богдан Гагалюк, заступником – Юрія Гудима. Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Обидві кандидатури запропонував Олександр Ганущин. Депутати шляхом таємного голосування погодили на посади заступників Гудиму та Гагалюка: за це проголосували 44 обласні обранці з 48, які брали участь. Утрималися від голосування три депутати, один бюлетень визнали недійсним.

( Богдан Гагалюк та Юрій Гудима)

Після оголошення результатів голова Львівської облради подякував присутнім депутатам за злагоджену гру. Своєю чергою новоспечені заступники пообіцяли конструктивно та злагоджено працювати на благо Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні під час позачергового засідання депутати Львівської обласної ради звільнили Володимира Гірняка та Андрія Білоуса з посад заступників.