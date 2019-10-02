ОСТАННІ НОВИНИ

Обласні депутати погодили нових заступників для Ганущина

Соломія Головіна

|

Під час позачергової сесії Львівської обласної ради сьогодні, 2 жовтня, депутати погодили нових заступників голови ЛОР Олександра Ганущина. Першим заступником став Богдан Гагалюк, заступником – Юрія Гудима. Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Обидві кандидатури запропонував Олександр Ганущин. Депутати шляхом таємного голосування погодили на посади заступників Гудиму та Гагалюка: за це проголосували 44 обласні обранці з 48, які брали участь. Утрималися від голосування три депутати, один бюлетень визнали недійсним.

( Богдан Гагалюк та Юрій Гудима)

Після оголошення результатів голова Львівської облради подякував присутнім депутатам за злагоджену гру. Своєю чергою новоспечені заступники пообіцяли конструктивно та злагоджено працювати на благо Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні під час позачергового засідання депутати Львівської обласної ради звільнили Володимира Гірняка та Андрія Білоуса з посад заступників.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...