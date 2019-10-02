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Андрія Білоуса також звільнили з посади заступника голови Львівської облради

Соломія Головіна

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Сьогодні, 2 жовтня, під час позачергової сесії Львівської обласної ради депутати шляхом таємного голосування прийняли рішення звільнити з посади першого заступника голови ЛОР Андрія Білоуса. Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

У голосування взяли участь 49 депутатів з 84. За відставку Андрія Білоуса проголосувало 44 депутати, проти — 2. Недійсними визнали 3 бюлетені.

Додамо, що Андрій Білоус став першим заступником голови Львівської облради у квітні 2017 року.

Нагадаємо, що сьогодні з посади заступника голови Львівської облради звільнили Володимира Гірняка.

Додамо, 10 вересня, на першій сесії Львівської облради після літніх канікул, депутати визнали роботу Андрія Білоуса та Володимира Гірняка незадовільною.

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