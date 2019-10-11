Паркінг на площі Двірцевій: замовником виготовлення проєктно-кошторисної документації визначено «Львівавтодор»

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 11 жовтня, прийняв рішення визначити ЛКП «Львівавтодор» замовником виготовлення проєктно-кошторисної документації для облаштування паркінгу на площі Двірцевій. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як зауважив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий, після реконструкції на пл. Двірцевій буде збільшена пішохідна зона і не буде місця для паркування, тому необхідно роботи підземний паркінг.

«Своєю чергою управління інвестицій паралельно займається оголошенням інвестиційного конкурсу по цьому об’єкту. Це буде відбуватися паралельно, щоб на момент проведення конкурсу ми вже мали готовий проєкт», – наголосив він.

Як відомо, у Львові планують будувати два підземні паркінги на пл. Двірцевій та пл. Петрушевича. Частково проведена робота з будівництва підземного паркінгу на пл. Петрушевича, цього року може бути визначена компанія, яка реалізовуватиме цей проект. Однак, будівництво підземного паркінгу в межах реконструкції площі та парку біля пам’ятника Іванові Франку наразі призупинене. Реалізація такого масштабного проекту не знайшла підтримки у керівництва Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наступного року місто планує реалізувати ще один великий проект – це будівництво підземного паркінгу на пл. Двірцевій в рамках реконструкції площі. Детальніше про реконструкцію читайте у нашому матеріалі «Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому».