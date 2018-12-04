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Земельну ділянку під паркінг на Клепарівській продали за 12 мільйонів

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада продала на аукціоні земельну ділянку площею 0,4 га на вул. Клепарівській, 39-А під будівництво багаторівневої парковки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Земельну ділянку площею 0,4 га на вул. Клепарівській вдалося продати на торгах за 12 161 538 гривень. Ім’я нового власника наразі не оголошують через те, що з ним ще не підписали договір.

«Наступний крок – це укладання договорів «купівля-продаж», де обумовлюються усі умови оплати, всі умови володіння земельною ділянкою», – розповіла в. о. начальника управління земельних ресурсів міськради Львова Ельвіра Колос.

Як повідомляв Львівський портал, ділянка на вул. Клепарівській, 39-А належить до земель промисловості ті транспорту. Її цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Також ця земельна ділянка розташована відразу поруч зі спортивним комплексом СКА.

Для того, щоб новий власник звів на цій землі саме паркінг, а не житло, міськрада нещодавно видала містобудівні умови та обмеження на таке будівництво.

Як розповідав головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, гранично допустима висота майбутнього паркінгу не повинна перевищувати 14 м, а це – 4 поверхи.

Зазначимо, виділення землі під зведення багаторівневого паркінгу на вулиці Клепарівській депутати погодили ще восени минулого року.

Нагадаємо, у червні цього року виконком міськради Львова встановив мораторій на забудову земельних ділянок, призначених під автостоянки. Таким рішенням у місті хочуть заборонити будівництво житлових будинків на території парковок. Однак незабаром після цього стало відомо, що на місці автостоянок біля ТРК «Південний» хочуть звести житловий квартал.

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