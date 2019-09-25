Львів’яни просять збудувати багаторівневий паркінг на вулиці Куліша

Львівській міськраді пропонують збудувати комунальний багаторівневий паркінг на вул. Куліша. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автор петиції Юрій Романчук зауважує, що у центральній частині міста немає багаторівневої парковки, що створює незручності як для самих львів’ян, так і для туристів. Додатковим фактором є й торгові центри, до яких також з’їжджаються автівки. Тому він пропонує облаштувати на вул. Куліша багаторівневий паркінг із можливістю виїзду на просп. Чорновола.

Зазначимо, що на вул. Куліша поруч із ТРЦ «Форум Львів» хочуть збудувати готель зі сквером на даху. При ньому також має функціонувати підземний паркінг.

Водночас Юрій Романчук переконаний, що Львову не потрібні нові готелі, натомість на цьому місці на вул. Куліша має бути багаторівневий комунальний паркінг.

«Паркінг спроектувати на 1000 автомобілів та зилишити його в комунальній власності. Ця парковка завжди буде приносити дохід в бюджет. Також пропоную долучити мешканців прилеглих вулиць до дольової участі у будівництві, після чого їм залишається власне паркомісце. І це не буде комунізмом, Андрію Івановичу! Будівництво цього паркінгу вирішить колосальну проблему з паркуванням у центральній частині міста та розвантажить дороги від хаотичних паркінгів», – наголошує автор.

Для того, щоб цю петицію розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця листопада.

Нагадаємо, торік львів’яни вже просили мерію збудувати у центрі Львова багаторівневий паркінг. Таку парковку мають збудувати на вул. Клепарівській, земельну ділянку під яку міська рада продала за 12 мільйонів гривень.

Також підземний паркінг хочуть облаштувати на площі Петрушевича.