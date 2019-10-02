Жодної капітуляції немає, – Маркіян Мальський

Маркіян Мальський заявив, що капітуляції немає, є конструктивна послідовна позиція. Мир та закінчення війни неможливі без подальших цивілізованих кроків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Перш за все дозвольте запевнити вас, що у всіх нас, представників Львівщини та Президента, є одне спільне бачення цілей, яких ми повинні досягнути. Ніхто нікого не здав, жодної капітуляції немає. Повірте, що є багато сил, які мріють на сьогоднішній день розділити Україну, війну з Росією перетворити на громадянську війну і від цього ми ослабнемо, а ворог виграє», – зазначив Маркіян Мальський.

Як наголосив очільник області Президент акцентував, що тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської областей починає діяти на постійній основі лише після того, як там будуть проведені місцеві вибори.

«Ці вибори мають проводитись згідно Конституції України та її законів, а також лише після того, коли ОБСЄ підтвердить повну відповідність як законам України, так і високим стандартам проведення виборів. Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде, чи за наявності на цих територіях військових чи озброєних осіб Росії чи невизнаних територій. Закон про особливий порядок місцевого самоврядування буде новий, його розроблятиме парламент у тісній взаємодії з суспільством», – наголосив Маркіян Мальський.

Остаточна формула врегулювання на Донбасі буде визначена на зустрічі в Нормандському форматі.

«На тимчасовій консультативній групі в Мінську було обговорення чергового етапу звільнення утримуваних осіб. Президент не залишив цю тему і надалі працюватиме до звільнення останнього полоненого, всі повинні бути звільнені. Розведення обговорювалось на двох ділянках – Петрівський та Золотий, ми всі бачимо успіхи у Станиці Луганській. Усунуто перепони для проведення саміту в нормандському форматі. Капітуляції немає, є конструктивна послідовна позиція. Мир та закінчення війни, про який ми всі мріємо неможливий без подальших цивілізованих кроків», – звернув увагу очільник області.

Також Маркіян Мальський наголосив на важливості взаємодії влади з громадськістю із даного питання.

«Звернення вважаю передчасним, але глибоко ціную ваш патріотизм та готовність діяти. Вірю, що ми спільно вибудуємо позицію в цьому питанні. Львівська ОДА активно спілкуватиметься з громадським активом, представниками обласної, місцевих та сільських рад, аналізуватимемо всі пропозиції. Ми відкриті до спілкування з кожним мешканцем Львівщини», – зазначив Маркіян Мальський.

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Додамо, Володимир Зеленський під час вечірного брифінгу у вівторок, 1 жовтня, запевняв, що «формула Штайнмаєра» не є «страшилкою», і пояснив, що вона передбачає проведення на окупованому Донбасі демократичних виборів за законодавством України. Також глава держави додав, що жодних виборів «під дулом кулеметів не буде і не може бути».

Після заяв Зеленського про погодження Україною «формули Штайнмаєра» у Києві розпочався протест. Мітингувальники, серед яких – націоналісти, вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

Така ж акція відбулась і у Львові. Представники націоналістичних формувань та учасники російсько-української війни пікетували управління СБУ у Львівській області через погодження владою тексту так званої «формули Штайнмаєра».

Також ввечері 1 жовтня спільнота «Євромайдан Львів» повідомила про відновлення діяльності комітету майдану Львівщини.

Сьогодні, 2 жовтня, на засідання збирається Верховна Рада України. У парламент, за даними ЗМІ, має прийти президент Володимир Зеленський. Ще вранці під парламент почали сходитись націоналісти.

Також сьогодні депутати Львівської обласної ради депутати погодили проєкт заяви про недопущення капітуляції України у російсько-українській війні та погодили звернення про неприпустимість відведення сил і засобів Збройних Сил України.