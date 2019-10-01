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У Мінську домовилися про початок розведення військ у Петрівському та Золотому

Вероніка Рой

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На переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганіській області України. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

 

«Було досягнено домовленості про початок розведення військ – теж всіх вітаю з початком – у Петрівському та Золотому. Хочу заспокоїти місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку», – сказав глава держави.

Як приклад, він навів ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося розведення військ і зараз відновлюється пішохідний міст. «До кінця листопада ми плануємо вже побудувати такий фундаментальний міст (у Станиці Луганській, – ред.)», – додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на лист спецпредставника від ОБСЄ Мартіна Сайдіка відповіла, що погоджує текст так званої «формули Штайнмаєра».

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