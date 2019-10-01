У Києві та Львові влаштували протести проти «формули Штайнмаєра»

Сьогодні ввечері у Львові представники націоналістичних формувань та учасники російсько-української війни пікетували управління СБУ у Львівській області через погодження владою тексту так званої «формули Штайнмаєра». Відео з акцій протесту оприлюднили у соціальних мережах.

Як можна побачити із відео, у акції протесту брали участь кілька десятків активістів Національного корпусу та учасники російсько-української війни. Вони тримали у руках плакати із написами: «Ні, капітуляції!», «Ні, реваншу!».

Така ж сама акція проходить і на Майдані Незалежності у Києві. Як повідомляє Укрінформ, там зібралися більше півтисячі людей. Вони тримають національні жовто-блакитні прапори та прапор кримськотатарського народу.

Учасники акції розповідають, що прийшли на мітинг «спонтанно після того, як дізналися про погодження Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Мітингувальники вимагають не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

Серед мітингувальників є також низка народних депутатів.

«Люди самі виходять, я теж сам прийшов, тому що боротися за Крим неможливо без сильної, стійкої, впевненої України»,- зазначив народний депутат, один із лідерів кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Він підкреслив, що «єдиною формулою», яка повинна бути на всіх без винятку переговорах, має бути «жорстке відстоювання захисту інтересів України, щоб Росія забралась із наших окупованих територій».

Водночас сходи до стелли зайняли молоді люди спортивної зовнішності, які, за словами більшості учасників мітингу, є «провокаторами». Молодики поки не вступають суперечки з основною масою мітингувальників, але також не розповідають і про свою мету приходу на Майдан.

Наразі ситуація на Майдані спокійна, люди спілкуються здебільшого один з одним та обговорюють можливі загрози від погодження «формули Штайнмаєра».

За інформацією Укрінформу, станом на половину 12 ночі учасники мітингу на Майдані почали розходитися. Під кінець акції її учасників закликали виходити на мітинги до Верховної Ради, а також увечері на 19-ту годину знову збиратися на Майдані.

Додамо, що до акції протесту на Майдані Незалежності, активісти також пікетували і Офіс Президента.

Тим часом спільнота Євромайдан Львів повідомила про відновлення діяльності комітету майдану Львівщини.

«Приймаємо рішення про відновлення діяльності Комітету Майдану Львівщини.

Закликаємо всі громадські і політичні сили, які стоять на засадах недопущення реваншу проросійських і антидемократичних сил, утвердження європейського і атлантичного курсу, збереження української національної ідентичності, створити коаліцію, метою якої є захист наших досягнень .

Така коаліція має мати мету забезпечити організацію опору українців щодо спроб наступу реваншистів на наші цінності та досягнення та недопущення руйнівного протистояння в країні», – йдеться у повідомленні.

До слова, 3 січня 2014 року громадськими та студентськими активістами було утворено Об’єднання «Майдан» Львівщини (згодом – Комітет Майдану Львівщини) та проголошено Декларацію зборів студентських і громадських активістів Майданів Львова і Львівщини, яка стала так званим дороговказом на період Революції Гідності.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський скликав терміновий брифінг для журналістів, де заявив, що Україна на лист спецпредставника від ОБСЄ Мартіна Сайдіка відповіла, що погоджує текст так званої «формули Штайнмаєра».

Фото: Укрінформ/Анаталій Сірик

Відео: Національний корпус