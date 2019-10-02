Обласні депутати закликають недопустити відведення українських військ на Донбасі

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 2 жовтня, під час сесійного засідання погодили звернення про неприпустимість відведення сил і засобів Збройних Сил України. За відповідну заяву проголосувало 66 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Заява обласних депутатів стосується неприпустимості відведення сил і засобів ЗСУ, правоохоронних органів спеціального призначення від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. У проєкті заяви депутати наголошують, що факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному Законом України, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

«Проанонсований 1 жовтня Президентом України Володимиром Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії розмежування сторін що проходить в околицях Станиці-Луганської Луганської області не відповідає дійсності, оскільки представники окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог тристоронньої контактної групи, а життя та безпека мешканців вказаного населеного пункту знаходяться під серйозною загрозою», − йдеться у документі.

Відтак обласні депутати закликають Президента України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних сил України захищати невіддільне суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Додамо, Володимир Зеленський під час вечірного брифінгу у вівторок, 1 жовтня, запевняв, що «формула Штайнмаєра» не є «страшилкою», і пояснив, що вона передбачає проведення на окупованому Донбасі демократичних виборів за законодавством України. Також глава держави додав, що жодних виборів «під дулом кулеметів не буде і не може бути».

Після заяв Зеленського про погодження Україною «формули Штайнмаєра» у Києві розпочався протест. Мітингувальники, серед яких – націоналісти, вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

Така ж акція відбулась і у Львові. Представники націоналістичних формувань та учасники російсько-української війни пікетували управління СБУ у Львівській області через погодження владою тексту так званої «формули Штайнмаєра».

Також ввечері 1 жовтня спільнота «Євромайдан Львів» повідомила про відновлення діяльності комітету майдану Львівщини.

Сьогодні, 2 жовтня, на засідання збирається Верховна Рада України. У парламент, за даними ЗМІ, має прийти президент Володимир Зеленський. Ще вранці під парламент почали сходитись націоналісти.

Також сьогодні депутати Львівської обласної ради депутати погодили проєкт заяви про недопущення капітуляції України у російсько-українській війні.