Львів’ян запрошують на інклюзивну виставу-містерію

У суботу, 5 жовтня, у Львові відбудеться інклюзивна культурно-мистецька інтервенція «Ланцюгова реакція натхнення». Проект передбачає створення спільної театральної вистави трьома колективами особливих митців з Одеси, Львова та Києва – пацієнти психоневрології, люди з синдромом Дауна, люди з аутизмом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Унікальні митці проведуть глядачів всередину вистави-містерії, де всім доведеться існувати разом за законами нового жанру. Захід проходитиме в приміщенні креативного простору Lem Station (вул. Вітовського, 57) о 18:00 год. Вхід на подію є безкоштовним.

На думку авторів проекту, люди з особливими потребами отримають унікальну можливість і неповторний досвід спілкування з людьми «світу норми». Адже гості інтервенції стануть активними учасниками і матимуть змогу взаємодіяти з особливими артистами під час вправ-імпровізацій. Глядачі стануть свідками народження не тільки культурного продукту, а й «мистецтва діалогу».

Учасники та глядачі інтервенції разом будуть створювати живопис на мольбертах (масло, акрил), робитимуть арт-колажі під керівництвом арт-терапевта Ануш Агамян, проводитимуть театральні вправи та ігри різних акторських шкіл під керівництвом київського режисера Сергія Ененберга.

Вистава-містерія буде складатися з «епізодів», пов’язаних музично-ритмічною драматургією, таких як: «театрально-драматичні мініатюри театру «Будьмо» (Київ) — уривки з п’єс Шекспіра і Ліни Костенко, «хореографічні номери» ансамблю «Сонячні промінчики» (Одеса), уривки вистав театру тіней «Крила» (Львів). Під час арт-інтервенції звучатимуть вокальні номери у виконанні акторів театру «Будьмо», відбуватимуться акції взаємодії акторів з інвайронмент-простором, перформанси брют-художників Петра Славинського і Віктора Боровика, будуть представлені відео-новели про унікальних художників з інвалідністю з усього світу і відео-інсталяції («Наші особи», «Невимовне»).

Інклюзивна культурно-мистецька інтервенція «Ланцюгова реакція натхнення» відбудеться за підтримки Українського культурного фонду (УКФ).