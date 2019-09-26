У Верховній Раді пропонують заборонити в Україні деякі пластикові пакети

Група депутатів фракції «Слуга народу» пропонує заборонити реалізацію пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксо-розкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів на території України з 1 січня 2022 року. Про це йдеться в законопроекті №2051-1, пише УП.

«Основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні пакети. Однак недостатнє законодавче регулювання в Україні стало причиною колізії, коли споживачі вводяться в оману, вважаючи, що пакет, який вони купують, не шкодить навколишньому середовищу», – йдеться в пояснювальній записці.

Автори вказують, що розкладання оксо-біорозкладного пакету створює мільйон мікроскопічних часток пластику, які не зникають.

Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду.

Законопроект передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам, і залишаться до 1 січня 2022 року, мають бути утилізовані об’єктами господарювання, які їх придбали.

Законопроект передбачає введення штрафів за реалізацію пластикових пакетів або оксо-розкладних пакетів під виглядом біопакетів.

Автори в пояснювальній записці також зазначають, що в Україні є необхідні потужності для виробництва біопакетів, але на них поки відсутній попит.

Зазначимо, що група з 60 депутатів Верховної Ради минулого скликання в січні 2018 року вже реєструвала подібний законопроект, який передбачав поступову відмову від реалізації пластикових пакетів з 1 січня 2021 року, однак цей документ навіть не був включений до порядку денного.

Як повідомляв Львівський портал, навесні Європейський парламент схвалив закон, який забороняє використання одноразового пластикового посуду з 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Славському заборонили поліетиленові пакети. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах. Пізніше до Львова та Славського приєднався і Дрогобич.

А влітку минулого року про відмову від поліетиленових пакетів заявили у Жовківському районі. Наразі на його території тривають перемовини з супермаркетами і дрібними підприємцями.

Також Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».