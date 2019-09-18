У Залізничному районі облаштовують перший підземний смітник

На вул. Райдужній, 49, що у Залізничному районі, завершують встановлення підземного майданчика для збору відходів. Це буде другий повністю підземний смітник у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Облаштуванням підземного смітника на вул. Райдужній займається ЛКМ «Львівспецкомунтранс». Всі роботи перебувають уже на фінальній стадії. Тут вже встановили підземну платформу, яка автоматично піднімається за допомогою гідравліки, вмонтовано чотири урни, у які можна буде викидати змішані відходи. Самі ж контейнери розташовуватимуться повністю під землею. Також поруч з’являться так звані «дзвіночки» для збору пластику і скла.

«Нова технологія дозволяє локалізувати неприємні запахи, робить прибудинкову територію естетично привабливішою завдяки тому, що контейнери заховані повністю під землею, сприяє покращенню санітарного стану загалом, вміщує набагато більше відходів, забезпечує ретельне сортування та захищає сміття від опадів та вітру», – розповіли в ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Зазначимо, що підземний смітник на вул. Райдужній, 49 буде вже другим у Львові. Перший підземний контейнерний майданчик для збору побутових відходів торік встановила власним коштом компанія «Грінера Україна» на пл. Соборній. Незабаром після цього територія довкола контейнерів просіла, тож фірмі довелося все переробити.

Нагадаємо, наприкінці червня мерія оновила концепцію сортування сміття. Яким чином у Львові збираються відсортовувати відходи, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

Додамо, що нещодавно у Львові також запрацювала перша сортувальня відходів. Де саме вона знаходиться, які відходи туди можна приносити, читайте тут.

Фото: ЛМР