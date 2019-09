Чиновники ЛОДА заплатили пів мільйона гривень за дорожні знаки з помилками у перекладі

Тендерний комітет департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА погодився сплатити понад 581 тис. грн за дорожні знаки на ознакування історичних пам’яток з помилковим перекладом з української на англійську мову. Про це пишуть Наші гроші, передає Львівський портал.

Департамент ЛОДА замовив ознакування місць, пов’язаних з сучасними героями, видатними діячами, історією та культурою ще влітку цього року. Загалом 51 дорожній знак зі стійкою в комплекті. Водночас як мінімум 7 членів тендерного комітету бачили цей переклад, однак помилок не помітили.

Вперше помилки в одному з таких вже встановлених дорожніх знаків біля Сколе на трасі Київ-Чоп помітив дописувач Facebook Alex Den. Наприклад, «повітового провідника» переклали як «air condition», тобто «кондиціювання повітря».

З коментаря Zaxid.net очільниці департаменту ЛОДА Мирослави Туркало випливає, що департамент з питань культури, національностей та релігій не був в курсі помилкового перекладу. Директорка заявила, що переклад робила фірма-підрядник.

Утім, згідно з даними в Prozorro, як мінімум сім членів тендерного комітету, який складається з працівників департаменту, бачили цей переклад.

Крім того, знаків з помилками є значно більше, помітили експерти «Центру громадського моніторингу та досліджень».

Тендерною документацією було передбачено лише написи на дорожніх знаках українською мовою, однак один із двох учасників, а в подальшому й переможець, ТОВ «Дорожні знаки», запропонувало варіанти з перекладом на англійську.

У пакеті документів учасника, з яким має ознайомитися кожен член тендерного комітету, містилися зображення нових дорожніх знаків. Як виявилось, підрядник переклав «братів» на «brathers», а «Криївка підпільної» на «Kryiviva satellite».

Або наприклад, «Місце проведення перших боїв українського січового стрілецтва поблизу с. Сянки» при перекладі перетворилось на «Location of the first boy of Ukrainian sich looking for the luck v. Syanky». Повний перелік всіх дорожніх знаків із їхніми адресами – за цим посиланням.

До речі, ще в липні цього року «Центр громадського моніторингу та досліджень» скаржився в Держаудитслужбу через грубі порушення в тендерній документації цих торгів. Однак аудитслужба відповіла, що цю закупівлю вона перевіряти не буде.

Згідно з даними Є-Дата, ЛОДА вже повністю оплатила виготовлення та встановлення цих дорожніх знаків, відтак хтось із департаменту з питань культури, національностей та релігій підписав акти виконаних робіт.