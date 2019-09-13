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Будинок, який став могилою для вісьмох дрогобиччан, може в будь-який момент повністю завалитися

Соломія Головіна

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Будинок на вулиці Грушевського у Дрогобичі, частина якого обвалилася і забрала вісім життів, у будь-який момент може повністю впасти. Про це сьогодні, 13 вересня, під час брифінгу повідомив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Василь Лозинський, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як він пояснив, тріщини збільшуються і йде подальше руйнування будівлі.

«Є попередня думка, що можливий раптовий обвал будівлі. Тому прийняте рішення обгородити будинок і не допускати туди мешканців. Є ризик, що в будь-який момент може відбутися обвал решти будівлі», – сказав Василь Лозинський.

Як розповів експерт ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці» Роман Колдра, середня несуча стіна була аварійною і постійно намокала.

«Що стосується поштовху, який спричинив це, то потрібно зробити більш детальне обстеження, зокрема, гідрологію. Можливо, проїхала машина і пройшла вібрація, можливо, – сейсміка…», – зазначив він.

Своєю чергою експерт з інструментального обстеження, доктор технічних наук, професор НУ «Львівська політехніка» Богдан Демчина пояснив, що наступного тижня фахівці планують ще раз обстежити ту частину необваленої будівлі, де нема підвалів.

«Виявляється, що у момент падіння від удару на ґрунт з’явилися додаткові тріщини і в цій будівлі», – резюмував Богдан Демчина.

При цьому він також додав: «Коли востаннє були у підвалі з групою інженерів і спеціалістів, то перше, що побачили – втрату стійкості несучої середньої стіни. Розвиток тріщини йде далі… Там небезпечно перебувати. Тому ми написали припис, щоб частину, яка обвалена, закрили для неї доступ і загородили ще більше. Зараз під час додаткового розбирання конструкцій, які впали на підвал, потрібно, щоб працювали судові експерти, відеоспостереження, що побачити, що там робиться, чи не було людського втручання у цю стіну, чи спричинена аварійність пов’язана лише з тим, що погана міцність цегли і  відбувся маленький поштовх, про який вже говорили?! Це потрібно з’ясовувати…».

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло восьмеро людей.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства.

Нещодавно суд арештував завалений будинок у Дрогобичі, а для двох працівників місцевого комунального підприємства, яких підозрюють у недбалості, – обрав запобіжний захід.

Також ми писали про те, що попередньо квартир мешканцям обваленого будинку на вул. Грушевського у Дрогобичі необхідно 45 мільйонів гривень. Наразі експерти встановлюють причину обвалу.

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