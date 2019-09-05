Новостворена львівська фірма викупить будинок на Дорошенка за 30 мільйонів

Приміщення загальною площею майже 1000 кв м на вул. Дорошенка, 6, 8 викупить ТзОВ «Ігрек Інвест» за понад 30 мільйонів гривень. Про це йдеться на Prozorro.Продажі, передає кореспондент Львівського порталу.

На аукціоні з другої спроби продали нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів площею 620,6 кв м у будинку №8 на вул. Дорошенка, а також приміщення другого поверху площею 312,9 кв м на вул. Дорошенка, 6. Всі ці приміщення виставили на аукціон одним лотом, їхня загальна площа становить 933,5 кв м.

Цей об’єкт мерія вже виставляла на аукціон 12 серпня зі стартовою ціною 52,4 мільйона гривень, однак торги не відбулися. Тепер нежитлові приміщення на вул. Дорошенка продавали вдруге за вдвічі зменшеною стартовою ціною – 26,2 мільйона гривень.

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На торги подалась лише одна фірма – ТзОВ «Ігрек Інвест». Її пропозиція становила 30,3 мільйона гривень, що майже на 5 мільйонів гривень більше від початкової ціни.

Зазначимо, що якщо на аукціон подається лише одна компанія, то законодавство дозволяє їй викупити виставлену на торги нерухомість. Зараз міське управління комунальної власності готується підписати договір із ТзОВ «Ігрек Інвест».

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Сам триповерховий будинок на вул. Дорошенка, 6 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його звели у 1840-1850 роках. Раніше приміщення на другому і третьому поверхах орендував «Львівархпроект», на першому поверсі зараз розташовані магазини й аптека.

Будівля на вул. Дорошенка, 8 не є пам’яткою архітектури. На першому поверсі також знаходяться магазин й аптека.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ігрек Інвест» створили менше року тому – у грудні 2018-го. Зареєстроване воно у Львові на вул. Героїв УПА, 73 (територія колишнього заводу «Кінескоп»).

Засновником ТзОВ «Ігрек Інвест» є львів’янин Степан Стойко. Йому ще належать кілька компаній, що теж зареєстровані на вул. Героїв УПА, 73: правнича фірма «Західне бюро економічної безпеки», тзОВ «Скайрон». Також Степан Стойко має частку у консорціумі «Трансмагістраль», що будує дороги, в ТзОВ «Науково-дослідний інститут «Будматпроект» та у підприємстві «Агрофірма садівництва та городництва».

Раніше Степан Стойко був одним із бенефіціарних власників ТзОВ «Апартготель», яке торік викупило у міськради Львова 1 га землі у Парку культури під будівництво готелю. Нещодавно стало відомо, що у парковій зоні планують звести готель всесвітньо відомої мережі Hilton. Втім самим будівництвом має займатися ТзОВ «Парк Спейс», 90% якого належить будівельній компанії «Авалон». Через це у Львові виник цілий скандал, адже представники фірми у мерії презентували візуалізацію проекту, на якій зображені відразу дві «свічки».

ТзОВ «Ігрек Інвест» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, розмір його статутного капіталу – 10 000 гривень.

Нагадаємо, нещодавно міська рада Львова продала комунальну нерухомість за рекордні 116 мільйонів гривень. Приміщення загальною площею майже 1000 кв м на площі Ринок придбала інвестиційна компанія з Києва.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Відтоді місто на цьому заробило вже 292 мільйони гривень. Протягом останнього року мерія вже встигла продати кілька приміщень на площі Ринок