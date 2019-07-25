Міська рада продає будинок на вулиці Дорошенка за 52 мільйони

Міське управління комунальної власності виставило на продаж приміщення загальною площею майже 1000 кв м на вул. Дорошенка, 6, 8. Відповідне оголошення розмістили на Prozorro.Продажі, передає Львівський портал.

На торгах, які відбудуться 12 серпня, продають нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів площею 620,6 кв м у будинку №8 на вул. Дорошенка, а також приміщення другого поверху площею 312,9 кв м на вул. Дорошенка, 6.

Всі ці приміщення виставили на продаж одним лотом, загальна їхня площа становить 933,5 кв м. Стартова ціна об’єкта становить 52 403 040 грн.

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Зазначимо, триповерховий будинок на вул. Дорошенка, 6 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його звели у 1840-1850 роках. Раніше приміщення на другому і третьому поверхах орендував «Львівархпроект», на першому поверсі зараз розташовані магазини й аптека.

Будівля на вул. Дорошенка, 8 не є пам’яткою архітектури. На першому поверсі також знаходяться магазин й аптека.

Нагадаємо, завтра, 26 липня, на аукціоні мерія продаватиме ще одну елітну нерухомість у самому центрі Львова – приміщення загальною площею майже 1000 кв м на площі Ринок. Це вже не перший об’єкт на площі Ринок, який мерія продає за останніх півроку-рік. Восени 2018-го міська рада за 5 млн грн продала підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є бізнесмен і депутат міськради Львова Григорій Козловський.

У грудні фірма бізнес-партнера Козловського викупила приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок. А в лютому приміщення на площі Ринок, 38 викупила новостворена київська фірма.

Також у березні цього року на торгах міськрада продала приміщення на площі Ринок, 40. Його викупила львівська фірма, заплативши всього лише на 1 копійку більше від свого конкурента.

А в травні нещодавно заснована київська фірма придбала приміщення на площі Ринок, 37 за понад 45 млн грн.