Шахтарі Львівщини дочекалися зарплати за липень

Шахтарям Львівщини повністю виплатили зарплату за липень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зазначається, сьогодні, 30 серпня, на рахунки ДП «Львівугілля» надійшов фінансовий ресурс, який скерували на виплату заробітної плати гірникам Львівщини.

Як відомо, рацівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Так у серпні зарплату виплатити лише за червень.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє на акцію протесту вони виходили 2 липня.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку цього року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Також зауважимо, що з нагоди Дня шахтаря, який відзначають у останню неділю серпня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох шахтарів «Львіввугілля».

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.