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Повний список нових українських міністрів: офіційно

Соломія Головіна

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Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. За новий склад проголосував 281 народний депутат, 26 – проти, повідомляє УП.

 

Віцепрем’єр із питань євроінтеграції – Дмитро Кулеба, дипломат та фахівець з комунікацій, представник України при Раді Європи.

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації – Михайло Федоров, нині радник президента з цифровізації.

Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет.

Міністр фінансів – Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду донині.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.

Міністр енергетики та захисту довкілля – Олексій Оржель, обраний нардепом від «Слуги народу», раніше працював у енергетичній сфері.

Міністр оборони – Андрій Загороднюк, раніше призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради «Укроборонпрому».

Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков, який очолював МВС останні 5 років.

Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.

Міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька (Черненко).

Міністр освіти – Ганна Новосад.

Міністр юстиції – Денис Малюська, №25 у списку «Слуги народу».

Міністр розвитку громад і території  – Альона Бабак.

Міністр соціальної політики – Юлія Соколовська.

Міністр культури, молоді та спорту – Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ.

Міністр ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Оксана Коляда.

До складі попереднього Кабміну входили 25 посадовців. У новий уряд Верховна Рада призначила 17 осіб. Новий Кабмін складатиметься з 15 міністерств замість 19.

Після голосування нові члени Кабміну перемістилися у ложу уряду. Федоров, Новосад Криклій, Оржель і Малюська склали депутатські повноваження – і після цього всі члени нового уряду склали присягу.

Нагадаємо, 29 серпня новобрані нардепи зібралися на перше засідання Верховної Ради ІХ скликання і склали присягу. Головою Верховної Ради ІХ скликання обрали керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Водночас на посаду першого заступника голови парламенту призначили Руслана Стефанчука, а заступником спікера ВР стала Олена Кондратюк.

Крісло прем’єр-міністра України дісталося заступнику керівника Офісу президента з економічних питань Олексію Гончаруку.

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