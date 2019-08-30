Повний список нових українських міністрів: офіційно

Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. За новий склад проголосував 281 народний депутат, 26 – проти, повідомляє УП.
Віцепрем’єр із питань євроінтеграції – Дмитро Кулеба, дипломат та фахівець з комунікацій, представник України при Раді Європи.
Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації – Михайло Федоров, нині радник президента з цифровізації.
Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет.
Міністр фінансів – Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду донині.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).
Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.
Міністр енергетики та захисту довкілля – Олексій Оржель, обраний нардепом від «Слуги народу», раніше працював у енергетичній сфері.
Міністр оборони – Андрій Загороднюк, раніше призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради «Укроборонпрому».
Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков, який очолював МВС останні 5 років.
Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.
Міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька (Черненко).
Міністр освіти – Ганна Новосад.
Міністр юстиції – Денис Малюська, №25 у списку «Слуги народу».
Міністр розвитку громад і території – Альона Бабак.
Міністр соціальної політики – Юлія Соколовська.
Міністр культури, молоді та спорту – Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ.
Міністр ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб – Оксана Коляда.
До складі попереднього Кабміну входили 25 посадовців. У новий уряд Верховна Рада призначила 17 осіб. Новий Кабмін складатиметься з 15 міністерств замість 19.
Після голосування нові члени Кабміну перемістилися у ложу уряду. Федоров, Новосад Криклій, Оржель і Малюська склали депутатські повноваження – і після цього всі члени нового уряду склали присягу.
Нагадаємо, 29 серпня новобрані нардепи зібралися на перше засідання Верховної Ради ІХ скликання і склали присягу. Головою Верховної Ради ІХ скликання обрали керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Водночас на посаду першого заступника голови парламенту призначили Руслана Стефанчука, а заступником спікера ВР стала Олена Кондратюк.
Крісло прем’єр-міністра України дісталося заступнику керівника Офісу президента з економічних питань Олексію Гончаруку.
Соломія Головіна