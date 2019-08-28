Підготовча група визначила голів комітетів Верховної Ради: список

Підготовча депутатська група визначила керівний склад майбутніх комітетів Верховної Ради IX скликання. Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні групи 27 серпня, повідомляє «Укрінформ».

Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики може очолити депутат від «Слуги народу» Микола Сольський,

Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська («Слуга народу»),

Комітет з питань бюджету – Юрій Арістов («Слуга народу»),

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус («Слуга народу»),

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування – Михайло Радуцький («Слуга народу»),

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко («Слуга народу»),

Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко («Слуга народу»),

Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха («Слуга народу»),

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко («Слуга народу»),

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко («Слуга народу»),

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе(«Європейська солідарність»),

Комітет з питань молоді і спорту – Андрій Кожем’якін («Батьківщина»),

Комітет з питань правової політики – Ірина Венедіктова («Слуга народу»),

Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський («Слуга народу»),

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич («Слуга народу»),

Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак («Слуга народу»),

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубінець (позафракційний),

Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа – За життя»),

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова («Слуга народу»),

Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко («Слуга народу»),

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцева («Слуга народу»),

Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко («Слуга народу»).

Кандидатуру на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради буде запропоновано згодом.

«Голова комітету обиратиметься за квотою політичної партії «Слуга народу», у нас додатково ще тривають консультації – ми надамо кандидатуру трохи пізніше», – зазначив голова підготовчої групи, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

Також підготовча група визначила кандидатури на посади перших заступників, заступників і секретарів профільних комітетів.

Окрім того, учасники підготовчої групи дійшли згоди, що політичні партії зобов’язуються до 16:00 середи, 28 серпня, надати пропозиції щодо персонального складу комітетів загалом.

Як відомо, 15 серпня підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та їх назв. Це на п’ять комітетів менше у порівняні з попереднім скликанням.

Оптимізацію кількості профільних комітетів ВР робили з огляду на ефективність попередньої роботи комітетів, заявив майбутній народний депутат від партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук.