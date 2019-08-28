ОСТАННІ НОВИНИ

Підготовча група визначила голів комітетів Верховної Ради: список

Соломія Головіна

|

Підготовча депутатська група визначила керівний склад майбутніх комітетів Верховної Ради IX скликання. Відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні групи 27 серпня, повідомляє «Укрінформ».

 

  • Так, Комітет з питань аграрної та земельної політики може очолити депутат від «Слуги народу» Микола Сольський,

 

  • Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань бюджету – Юрій Арістов («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування – Михайло Радуцький («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе(«Європейська солідарність»),

 

  • Комітет з питань молоді і спорту – Андрій Кожем’якін («Батьківщина»),

 

  • Комітет з питань правової політики – Ірина Венедіктова («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубінець (позафракційний),

 

  • Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа – За життя»),

 

  • Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцева («Слуга народу»),

 

  • Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко («Слуга народу»).

Кандидатуру на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради буде запропоновано згодом.

«Голова комітету обиратиметься за квотою політичної партії «Слуга народу», у нас додатково ще тривають консультації – ми надамо кандидатуру трохи пізніше», – зазначив голова підготовчої групи, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

Також підготовча група визначила кандидатури на посади перших заступників, заступників і секретарів профільних комітетів.

Окрім того, учасники підготовчої групи дійшли згоди, що політичні партії зобов’язуються до 16:00 середи, 28 серпня, надати пропозиції щодо персонального складу комітетів загалом.

Як відомо, 15 серпня підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та їх назв. Це на п’ять комітетів менше у порівняні з попереднім скликанням.

Оптимізацію кількості профільних комітетів ВР робили з огляду на ефективність попередньої роботи комітетів, заявив майбутній народний депутат від партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...